Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için hayata geçirdiği Dijital Gençlik Merkezinde (DİGEM) Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği sınavına hazırlanan gençlere, uzman eğitmenler tarafından 10 parmak klavye eğitimi veriliyor.

AB, TBB ve UNDP’nin desteklediği proje kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Esentepe Gençlik Merkezinde DİGEM Bilgisayar atölyesinde uzman eğitmenler tarafından 10 parmak klavye eğitimi başladı. Adliyelerde, mahkeme, savcılık, bölge idare ve iş mahkemeleri ile seçim kurulları ve icra dairelerine alınacak olan personeller için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan zabıt katipliği sınavına hazırlanan gençlere, 10 parmak klavye eğitimi veriliyor. Eğitime her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Esentepe Gençlik Merkezinde zabıt Katipliği kursuna katılan gençler, 10 parmak klavye eğitiminden faydalanıyor.

Kurslara katılan gençler, uzman eğitmenler tarafından verilen 10 parmak klavye eğitimi ile zabıt katipliği sınavlarına hazırlanıyor.