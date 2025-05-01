Kütahya’nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası’na çıktı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 25 Nisan’da meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bugün saat 14.38’de de merkez üssü Simav’ın Yemişli köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar, soluğu 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası’nda aldı. Vatandaşlar, yağmura rağmen Gölcük Yaylası’na gelerek, kamelyalarda piknik yapıp stres attı.