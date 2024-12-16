Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve PG Art Gallery iş birliğiyle; Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Art Sunday etkinliği; 7. yılında yine sanatseverlerle sanatçıları bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İlk olarak 2018 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite desteğiyle düzenlenen ve gelenek haline gelen Art Sunday, bu yıl 7. kez birbirinden değerli sanatçı ve sanatseverleri buluşturdu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Mütevelli Heyeti Üyesi ve PG Art Gallery sahibi Pırıl Güleşçi Arıkonmaz ev sahipliğinde, IMOGA’nın katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe; sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı

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Resim, heykel ve fotoğraf türünde yüzlerce eserin sergileneceği etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmıyla Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projeleri, bir kısmıyla da genç sanatçılar desteklenecek.