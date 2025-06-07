Arpaçay’da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitler kabirlerinde ziyaret edildi.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Kurban Bayramı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.
Kaymakam Akköz’e ziyaretlerinde Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, İlçe Emniyet Amir Vekili Aykut Bağcı, İlçe Müftü Vekili Şaban Toplu ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan eşlik etti.
İlçe merkez mezarlığında Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın kabri, Değirmenköprü köyü mezarlığında Şehit Polis Memuru Engin Yılmaz’ın kabirleri ziyaret edilerek Kuranı Kerim okundu ve Şehitler için dualar edildi.
Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince köylerde bulunan Şehit kabirleri ziyaret edilerek genel bakımları yapıldı, dualar edildi.