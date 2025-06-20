2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Arpaçay’da okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler karne sevinci yaşadı. İlçe genelinde binlerce öğrenci, yıl boyunca gösterdikleri çabanın karşılığı olan karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak ile birlikte Merkez Atatürk İlkokulu ve Atçılar Köyü İlk/Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle tek tek ilgilenen protokol üyeleri, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, öğrencilerin sadece akademik başarılarıyla değil, yıl boyunca katıldıkları sınavlar ve sosyal etkinliklerde de önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Kaymakam Akköz, öğrencilerin yoğun geçen eğitim öğretim döneminin ardından dinlenmeyi hak ettiklerini vurgulayarak, tatil sürecini verimli geçirmeleri için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar kullanımını sınırlamalarını, bol bol kitap okumalarını, doğayla vakit geçirmelerini ve ailelerine yardımcı olmalarını öneren Akköz, yaz tatilinin aynı zamanda kişisel gelişim için de önemli bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.