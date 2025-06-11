Arpaçay Belediyesi makine filosu güçlendiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Arpaçay Belediyesi’ne hibe edilen Hidromek Marka Kazıcı Yükleyiciyi iş makinesi araç filosuna katılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, destek ve katkılarından dolayı milletvekili Adem Çalkın’a teşekkür etti.

Başkan Zeki Elma, "Milletvekilimiz ilçemiz için her şeyi yapıyor. Ankara’da kendisine gittiğimiz de bizimle birlikte bakanlık ve genel müdürlükleri gezerek ilçemizin sorunlarını gideriyor. Kendisine ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Arpaçay Belediyesi’nde hizmete alınan kazıcı yükleyiciyi iş makinesi vatandaşların hizmetine kullanılacak. Gelen yeni araçla birlikte belediye makine filosu daha güçlenmiş oldu.