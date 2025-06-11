Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği "Çocuk Üniversitesi" programıyla bu yaz da genç zihinlere kapılarını açıyor. 23 Haziran-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında Farabi (Merkez) Kampüsü’nde gerçekleştirilecek program için son başvuru tarihi 19 Haziran olarak duyuruldu.

BEUN Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen yaz programı, çocuklara akademik bir ortamda eğlenceli ve öğretici deneyimler kazandırmayı amaçlıyor. Çocuk Üniversitesi, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini, bilime ve sanata ilgi duymalarını teşvik ediyor. Farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin katkı sunduğu etkinlikler arasında fen bilimleri, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim atölyeleri yer alıyor.

Yapılan açıklamada, "Bu program, çocukların bilimle erken yaşta tanışmasını, üniversite ortamını deneyimlemelerini ve özgüven kazanmalarını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Haziran 2025 olarak belirlenirken, kesin kayıtlar ise 20 Haziran’da yapılacak. Başvurular, semcocuk.beun.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Program, Farabi (Merkez) Kampüsü’nde yüz yüze olarak düzenlenecek ve kontenjanlarla sınırlı olacak.