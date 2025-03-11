Arpaçay Belediyesi, "Daha Temiz Arpaçay" hedefi doğrultusunda bahar temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Baharın gelişiyle birlikte rutin temizlik faaliyetlerini artıran belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanında süpürme, yıkama ve çöp toplama işlemlerini titizlikle gerçekleştirerek daha sağlıklı ve estetik bir çevre oluşturmayı amaçlıyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, vatandaşlardan temizlik konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti. Elma, temiz bir çevre için ortak sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti.

Arpaçay Belediyesi, temizlik çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan Belediye ekiplerince cadde ve kaldırımlarımdan alınan çöp, buz ve kar kalıntıları ise ilçe dışına çıkarıyor. Bahar temizliğinin devam edeceği öğrenildi.