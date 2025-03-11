Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 48 yaşındaki amatör futbol antrenörü Talip Tavşan, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Ankara Caddesi üzerinde sabah saatlerinde beş katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede evin içerisini sardı. Yangını fark eden komşular durumu Devrek Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına müdahale eden ekipler eve girdiklerinde dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 48 yaşındaki Talip Tavşan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar olduğu tespit edilen Tavşan’ın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Amatör futbol antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Tavşan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.