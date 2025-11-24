İstanbul Arnavutköy'de aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işletmelerin tentelerinin altına kaçarken, kimileri de mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalıştı.

Arnavutköy genelinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden başlayan dolu yağışı, sokakta yürüyen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, kimileri de mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yürümeye devam ettiği anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde dolunun etkili olduğu, vatandaşların koşarak sığınak aradığı ve çevredeki işletmelerin önlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Kısa süreli dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika içinde etkisini yitirdi.