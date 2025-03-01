Arnavutköy Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik Aylık Abonman Ulaşım Desteği programıyla gençlerin ulaşım masraflarını karşılıyor.

Arnavutköy Belediyesi, gençlerin akademik hayatlarını desteklemek için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Aylık Abonman Ulaşım Desteği, Arnavutköy Davet Salonu’nda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa çok sayıda öğrenci katılım sağlarken, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da gençlerle bir araya geldi.

"Gençlerimizin yanındayız"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, gençlerin eğitim sürecinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Gençlerimiz bizim en büyük umut kaynağımız ve en kıymetli hazinemiz. Sizlerin eğitim hayatlarını desteklemek ve geleceğinizi inşa etmenizde yanınızda olmak bizlerin asıl sorumluluğudur. Arnavutköy Belediyesi olarak bu yıl 3 bin üniversite öğrencimize toplamda 30 milyon TL burs desteği sağladık. Ulaşım zamlarından sonra sevgili gençlerimizin abonman ücretlerini de karşılayarak onların yükünü hafifletiyoruz. Biz her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece akademik başarınızda değil, sosyal gelişiminizde de yanınızda olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Öğrencilerden büyük ilgi ve teşekkür

Programa katılan üniversite öğrencileri, Arnavutköy Belediyesi’nin sunduğu desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ulaşım desteğinin eğitim hayatlarında önemli bir katkı sunduğunu belirten bir öğrenci, "İstanbul’da okuyan bir öğrenci olarak ulaşım masrafları hepimiz için büyük bir yük. Arnavutköy Belediyesi’nin bize sağladığı bu destek sayesinde rahat bir nefes aldık. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür destekler biz gençlerin eğitim hayatına daha sıkı sarılmasını sağlıyor" dedi.

Arnavutköy Belediyesi, burs ve ulaşım desteğiyle gençlerin akademik yolculuklarında yanlarında olmaya devam edecek. Eğitim ve gençlik projelerine hız kesmeden devam eden belediye, geleceğin teminatı olan gençler için yeni destek programlarını hayata geçirmeyi sürdürecek.