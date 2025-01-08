Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yüzde 40 zam teklifine karşı çıkan çeşitli sendikaların işçilerinin başlattığı grev, 7 Ocak Salı günü itibarıyla 20’nci güne girdi.

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Arıtaş fabrikası önünde devam eden grevde, işçilerle Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bir araya geldi.

Grev alanına gelen Belediye Başkanı Mirza’ya, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Atak ve Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Mirza, işçilerle sohbet ederek grev taleplerine ve işçilerin haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grev sürecinin başından itibaren işçilerin yanında olduklarını belirten Başkan Mirza, emeğin ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Mirza, "Emeğin önündeki, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Türkiye’de emekten yana bir iktidara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Başkan Mirza, grevdeki işçilere destek vermeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "Başından beri sizlerle dayanışmanın içindeyiz. Bundan sonra da bu dayanışma artarak devam edecek. Bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız bir telefon kadar yakınız" dedi.

Mirza, işçilerin hakları ve talepleri doğrultusunda sürecin yakından takipçisi olduklarını belirtti.