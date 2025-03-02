Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının ardından sahaya inen İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele için seferber oldu. 24 saat aralıksız sürdürülen karla mücadele, bölgelere göre ise zaman zaman güçleşiyor.

Kar yağışının yanı sıra yer yer etkili olan tipi ve görüş mesafesini düşüren sise rağmen çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için mücadele ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu merkeze bağlı Çataldere köyünde, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yolun tamamının ulaşıma açıldığını belirten köy muhtarı Necdet Bilgin, başta Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek olmak üzere Özel İdare genel sekreteri ve personeline teşekkür etti.