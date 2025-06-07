Ardahan’da çiftçilere yönelik eğitim programı hayata geçirildi. Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Verimli Toprak" projesi, uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında, Ardahan ilçelerinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ait tarımsal alanlardan 100 farklı tarladan toprak örnekleri alındı. Yapılan analizler sonucunda, çiftçilere toprak analizinin önemi ve bu analizlere göre hangi ürünlerin yetiştirilebileceği konusunda kapsamlı bir eğitim verildi. Eğitimde, toprak verimliliğinin artırılması için gerekli teknik öneriler de çiftçilere aktarıldı.

Proje sonunda, Ardahan ili için toprak analizi sonuç raporu hazırlanarak, çiftçilerin daha bilinçli tarım yapmasına katkı sağlanması hedefleniyor.