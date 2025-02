Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde dördüncü kez kargo sektörünün ‘En İtibarlısı’ seçildi.

Pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, 2024 yılının kargo sektöründe ‘En İtibarlısı’ Aras Kargo oldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde ödülü teslim alan Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, "Bu değerli ödüle layık görülmenin mutluluğunu taşıyoruz. Bu başarı geleceğe yönelik hedeflerimizi büyük bir özveriyle hayata geçiren tüm ekibimizin eseri. Bizim varlık sebebimiz insanlar ve kurumlar arasında köprü olmak, ticaretin ve iletişimin akışkanlığını sağlamak. Şirket olarak pazaryerleri ve e-ticaret alanındaki güçlü varlığımızla 200 milyona yakın adrese teslimat gerçekleştiriyoruz. Bireysel müşterilerimiz ve kurumsal ortaklıklarımızla edindiğimiz bu geniş hizmet ağı marka bilinirliğimizin ve güven skorlarımızın artmasındaki en önemli etken olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor

Burkutoğlu, "Hizmet sunduğumuz her noktada, değişen müşteri ihtiyaçlarını göz önünde tutarak kişiselleştirilmiş, kullanıcı deneyimine odaklanan uygulamalar geliştirmeye yoğunlaştık. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz Aras Rotalama Platformu ile kargonuzun ne zaman geleceğini bilmek istiyorsanız Durak Durak Takip özelliğimizi seçerek gönderinizin adresinize varmasına kaç durak kaldığını öğrenebiliyor, dilerseniz teslimat adresini değiştirebiliyorsunuz. Mekânı değiştirmek istiyorsanız, Aras Burası özelliğimizi seçerek kargonuzun size en yakın esnafa veya 24 saat açık olan bir kargo dolabına veya komşunuza teslim edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Teslimat zamanını değiştirmek istiyorsanız, "Ertesi Gün Gel" diyebiliyorsunuz. Kargonuzu kimin getireceğini görebiliyor, sizi evde bulamazsak fotoğraflı bildirim alabiliyorsunuz. Türkiye’de ilk olan Esnaftan Gönder hizmetimiz ile artık sadece e-ticaret değil, tüm iade ve gönderilerinizi size en yakın Aras Burası esnaf noktasından gönderebiliyorsunuz. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizle onların güvenlerini kazandığımızı görmek ve tercih edilmek bizleri gururlandırıyor. Bu noktada, iletişim çalışmalarımızda markamızı doğru ve etkili bir yere konumlandırmamıza olanak tanıyan değerli kreatif ajansımız Ryno Creative Hub’a, sundukları profesyonel destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Sporun birleştirici gücü ile hayallere köprü oluyoruz"

Şirket olarak sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten Billur Burkutoğlu bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmalardan da bahsetti. Burkutoğlu, "Şirket olarak sporun ve sporcunun hep yanındayız. Sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. Bu yaklaşımla Türkiye’de voleybolun gelişimine katkıda bulunmak ve spora olan ilgiyi daha da artırmak amacıyla yola çıktık, İzmir’de kendi spor kulübümüzü ve Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı’nı kurduk. Voleybolu sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde de değerlendirerek çocukların da hayatına dokunmak için çaba gösteriyoruz. Fırsat eşitliği oluşturma amacımız doğrultusunda en önemli hedeflerimizden biri uzun vadede kendi spor okulumuzu açarak, yeni milli sporcular yetiştirmek, bu sporu ülkemizin tüm kız çocukları için bir adım daha ulaşılabilir kılmak ve hayallere köprü olmak. Kısa bir süre önce ise Hatay’da soğan torbalarından file yapıp voleybol oynayan çocuklarımıza unutamayacakları bir anı yaşatmak için çocuklarımızı İzmir’de gerçekleşen maçımıza davet ettik. Bu yolculukla beraber sadece spor dünyasında değil, bütün platformlarda markamızla ve takımımızla ilgili bizi çok mutlu eden yorumlar aldık. Sultanlar Ligi’nde mücadele eden takımımız için spor ajansımız Sagatise ile birlikte geliştirdiğimiz iletişim dili, İzmir’e özgü dokunuşlarıyla büyük bir sempati uyandırmamızı sağladı. Bu özgün dil, bizi sadece İzmir’in kalbinde değil, tüm Türkiye’de ’gönüllerin takımı’ yaptı. Yaratıcı yaklaşımıyla takımımıza ve markamıza değer katan Sagatise’ a katkıları için teşekkür ederiz. Marka bilinirliği ve tavsiye skoru kriterlerine dayanan bir araştırmada şirket olarak dördüncü kez ödüle layık görülmenin, çalışmalarımızın görünür olmasının ve karşılık bulmasının mutluluğunu taşıyoruz. Bu ödülü kabul ederken kıymetli müşterilerimize, tüm Araslara, ajanslarımız Ryno Creative Hub, Sagatise, Mindshare ve İz İletişim’e teşekkür ediyoruz" dedi.

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning‘in gerçekleştirdiği ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırmasının sonuçlarına dayanıyor. 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle belirlenen 70 kategoride, yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ödüle layık görülüyor.