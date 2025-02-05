Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkacağız" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı’ndaki Deprem Anıtı’nı ziyaret etti. Burada, depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutulurken, dualar edildi ve mezarlara karanfiller bırakıldı.

Mezarı başında kabir ziyareti yapan ailelere baş sağlığı dileyen ve acılı hikayelerini dinleyen Başkan Karademir, yaptığı açıklamada 6 Şubat’ı unutmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bugün, 6 Şubat deprem şehitlerimiz için yapılan anıtı ve o bitmez gecenin elimizden aldığı vatandaşlarımızın kabirlerini ziyaret ediyoruz. 6 Şubat Maraş Depremleri, ülkemiz ve coğrafyamız başta olmak üzere Malatya’mız için büyük bir yıkım, bir çöküş ve tarifsiz bir felaket olarak tarihe geçmiştir. Sadece şehrimizde bin 251 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onların acısı sadece yıl dönümlerinde değil her zaman yüreğimizde sıcak ve taze olarak kalacaktır. Rabbim bir daha ülkemizin hiç bir yerine böyle bir afeti yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederlerini bugün bir kat daha fazla yaşayan ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Malatya’nın yeniden ayağa kalkması acıların hafiflemesi ve şehrin toparlanması için iş dünyası olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Karademir, "Depremde kaybettiğimiz canlar dünyayı terk etti, ancak bizler geride kaldık. Yıkılmış bir şehirde, türlü zorluklarla mücadele ederek, Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya’yı terk etmedik, kendi haline bırakmadık. 6 Şubat, bu şehrin hafızasında en büyük felaket olarak yerini alırken, aynı zamanda yeniden doğuşunun da başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karademir, Malatya’nın yeniden inşası için birlik ve beraberlik içinde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Şehrimizin her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir. Malatyalı hemşerilerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye ve bu kenti hep birlikte ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Depremin izlerini silerek, Malatya’yı yeniden inşa etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Birlikte daha güçlü, bir şekilde yeniden ayağa kalkacağız. Ülkemiz ve milletimiz asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkacaktır" diye konuştu.

MAGİNDER’in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için dualar edilirken, Malatya’nın geleceği için birlik ve dayanışma mesajları verildi.