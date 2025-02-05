Kepez Belediyesi, üç mahalleyi kent merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Son olarak, caddenin Ünsal Mahallesi bölümünde 150 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalarda toplam 482 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Gecekondudan modern bir şehre dönüşmesiyle nüfus yoğunluğu artan Ünsal, Santral ve Kepezaltı Mahallelerinin trafik yükünü 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi taşıyor. Kepez Belediyesi, çift şeritli caddenin Ünsal Mahallesi’nden geçen bölümünde asfaltlama çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama öncesinde caddeyi hazırlamak için detaylı bir zemin çalışması gerçekleştirdi. Yol yüzeyine kum, çakıl ve taş kırıklarından oluşan filler malzemesi serildi. Malzeme silindirle sıkıştırılarak yolun alt temel dolgusu oluşturuldu. Bu işlemlerin ardından caddenin Ünsal Mahallesi bölümüne 150 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. Kepez Belediyesi üç mahalleyi kent merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ndeki tüm asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Son olarak, Ünsal Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmasıyla 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Kepez Belediyesi, vatandaşları konforlu ve güvenli ulaşım ağıyla buluşturmak için ilçenin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.