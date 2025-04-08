Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı yıllardan aranması bulunan 63 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. 31 Mart - 7 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, kent genelinde 123 uygulama noktasında bin 162 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 5 yıla kadar aranan 8 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs olmak üzere toplam 63 şahsın yakalandığı belirtildi.