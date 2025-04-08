Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı yıllardan aranması bulunan 63 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de son 1 haftada 26 bin 594 sürücü denetlendi Eskişehir’de son 1 haftada 26 bin 594 sürücü denetlendi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. 31 Mart - 7 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, kent genelinde 123 uygulama noktasında bin 162 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 5 yıla kadar aranan 8 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs olmak üzere toplam 63 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İHA