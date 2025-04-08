Çameli Belediyesi vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla bir yılda 45 bin metrekarelik üst yapıyı yeniledi.

Vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlamaları için çalışmalar yapan Çameli Belediyesi ilçe ve mahallelerdeki parke taşı olmayan yolları ve döşeli parke taşının bozuk olduğu sokaklardaki çalışmalarına devam ediyor. Çameli Belediyesi bir yıl içerisinde 45 bin metrekarelik parke taşı döşemesi yaptı. Çamelili vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çamelili vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaları devam edileceğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek amacıyla yoğun bir yılı geride bıraktık. Çameli Belediyesi olarak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla toplamda 45 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Bu çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyor, kilit parke taşı döşemeye devam ediyoruz. Sadece ilçe merkezinde değil, mahallelerimizde de bu çalışmalarımızı sürdürerek, ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdik. Amacımız, sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımızın yaşamına dokunmak, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir Çameli inşa etmektir. Her adımda halkımızın yanındayız, çünkü bu ilçeyi birlikte güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.