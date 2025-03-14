Muğla’nın Bodrum ilçesinde ’cinsel saldırı’ suçundan 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ’cinsel saldırı’ suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.’nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Hakkında 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası olan 38 yaşındaki M.K.’nın yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.K. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.