Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın Erdemli ilçesinde saklandığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezevine gönderildi.

Kaynak: İHA