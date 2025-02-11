Gaziantep’in Araban ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Gece geç saatlerde başlayan kar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Araban ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı. Araban ilçe merkezi ile Araban Ovası’nı çevreleyen dağlık kesimlerinde etkili oldu. İlçede kuraklık korkusu yaşayan çiftçileri de umutlandı.

Kar sevinci yaşayan Arabanlı Antep Fıstığı üreticileri ise, "Bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde geçmesi biz üreticileri endişelendiriyordu. Çok şükür Araban Ovası ile Karadağ geçidi ve Ergen geçidi gibi dağlık bölgelerde kar yağdı. Umutla beklediğimiz kar yağışıydı’’ diye konuştu.