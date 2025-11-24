Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Gaziantep'in Araban ilçesinde, her yıl Ekim ayının başlarında yapılan makarnalık, firiklik ve baklavalık sert buğday ile ekmeklik buğday ve arpa ekimi bu yıl kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 ay gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Mevsimin yağışsız ilerlemesi sebebiyle ekim çalışmaları ancak Kasım ayının sonlarında başlayabildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ovada ekimin neden geciktiğini anlatarak, 'Araban Ovası'nın verimli toprağında yetişen ve ülke genelinde ün yapan sert buğdayı üreten çiftçilerimiz, yağışsız ve kurak geçen mevsim nedeniyle tohumlarını toprağa ancak Kasım sonunda ekebildi. Ekim yaklaşık 2 ay gecikti' dedi.

Altun, kuraklığın üreticileri zorladığını belirterek, 'Araban'da bilinçli üretim yapan çiftçilerimiz bu yıl ciddi ekim sıkıntısı yaşadı. Yağış olmadığından buğday ve arpa ekimleri kuruya yapılıyor. Arazisinde sulama sondajı olan üreticiler ise çimlenme ve hasat döneminde kaliteli ve yüksek rekolteli ürün alabilmek için yerin yüzlerce metre altından elektrik gücüyle su çıkararak sulama yapmak zorunda kalacak. Bu da üretim maliyetlerini ciddi şekilde artıracak' dedi.

Altun, çiftçilerin verimli bir sezon geçirebilmesi için önümüzdeki dönemde yağışlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.