Antalya’nın Akseki ile İbradı sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 ay önce tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı, hafta içerisinde etkili şekilde yağan yağmurların ardından yeniden suya kavuştu.

Antalya’da, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı’nı besleyen Üzümdere Irmağı’nın su seviyesi yükseldi. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın ağustos ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 1 ila 3 metre arasında yükseldiğini, ırmağın yeniden canlandığını belirtti.

Yağışların etkisiyle su seviyesi hızla yükselirken, çevredeki bitki örtüsü ve yaban hayatı da yeniden canlandı. Milli park sınırları içerisinde bulunan Üzümdere Irmağı, Oymapınar Barajı’nı besleyen en önemli su kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor.

Bölgede restoran işletmeciliği yapan Erkan Düzenli, yağışların ardından ırmağın yeniden canlanmasının hem doğa hem de bölge turizmi açısından önemine dikkat çekti. Düzenli, "Üzümdere Irmağı, Akseki ve İbradı sınırları içerisinde akan bir nehirdir. Yaklaşık iki ay öncesine kadar tamamen kurumuştu. Hafta içi etkili olan yağmurlarla birlikte ırmak yeniden eski görünümüne kavuştu. Bölgede büyük bir canlılık oluştu. Bölgemizi ziyaret eden misafirlerimiz bu durumu büyük bir mutlulukla karşıladı" dedi.

Üzümdere Vadisinin Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olduğunu vurgu yapan Düzenli, "Üzümdere Irmağı, Oymapınar Barajı’nı besleyen en büyük kollardan biridir. Yağışlarla birlikte yeraltı suları da arttı ve ırmak tekrar canlandı. Burası yaban hayatı koruma bölgesi. Irmaktan beslenen çok sayıda hayvan var. Binlerce ağaç susuzluktan etkilenmişti ancak bu yıl yağmurlar erken başladı, ırmak suya kavuştu" diye konuştu.