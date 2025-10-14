Şanlıurfa’nın kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından açılan halk oyunları kursu, yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kurslarda, Şanlıurfa’ya özgü geleneksel halk oyunları kursiyerlere titizlikle öğretiliyor. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere farklı yaş gruplarına hitap eden eğitimlerde, kursiyerler eğitmenler eşliğinde hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyor.

Halk oyunlarına gönül veren kursiyerler, Haliliye Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Kursiyerler, bu kurslar sayesinde hem sosyal bir çevre edindiklerini hem de Şanlıurfa’nın zengin folklor kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk oyunları kurslarına katılmak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi’nden detaylı bilgi alabilecekleri veya Özlek Spor Salonu’na şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.