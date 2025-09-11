Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Karadayı Mahallesi’nde makilik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek önce çamlık alana aradından zeytinlik alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözlerle destek verdi. Bölgede bulunan villa sakinleri büyük panik yaşarken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangında 6 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bazı vatandaşlarda alevleri söndürmek için ağaç dallarıyla müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.