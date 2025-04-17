Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 85’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende “Köy enstitülerinin güncellenmiş müfredatı ve araçlarıyla Türkiye’nin her yerinde yeniden ayağa kalkmasını temenni ediyorum” dedi. ANTALYA (İGFA) - Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin düzenlediği program, Aksu Fen Lisesi’nde gerçekleşti. Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Köy Enstitülerinin yalnızca bir eğitim modeli değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma ve aydınlanma sürecinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Uysal, “Köy Enstitüleri, farklı kökenlerden gelen insanların bir ulus çatısı altında birleşme iradesinin, ortak tasa ve kıvançla birlikte yaşama idealinin ürünüdür. Bu sistem öğretmen yetiştirmenin ötesinde bir ulus inşa projesidir” diye konuştu.

AMA KÖYLER HALA YERİNDE

Zaman zaman “köy enstitüsü yerine kent enstitüsü kuralım” denildiğini belirten Başkan Uysal, “Köyler boşaldı diye köyler yok olmadı. Tarım toprakları yerinde duruyor. Belki tarım teknolojileri değişti, belki eğitim araçları dijitalleşti ama köy enstitülerinin ruhuna ve vizyonuna bugün dünden daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Uysal, enstitülerin bugün yaratıcı ve yenilikçi zekanın kuluçka merkezlerine dönüşebileceğini belirterek, tarımda yüksek teknoloji, yapay zeka, yerel habitatlara uygun tohumlar ve bölgesel analizlerin mümkün hale geldiğini, bu çerçevede köy enstitülerinin çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılabileceğini söyledi.

KÖY ENSTİTÜLERİ BİR DESTANDIR

Başkan Uysal, konuşmasında Cumhuriyet’in kalkınma hamlelerine de değindi. “1929-1939 arasındaki on yıllık kalkınma olmasaydı, Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nı atlatamazdı” diyen Uysal, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yükselişi bir destandır. Bugün bu destanın kıymetini bilmek, Köy Enstitülerinin ardındaki ideali yaşatmak zorundayız” dedi.

EĞİTİMDE ULUSLAŞMAYI KORUMALIYIZ

Eğitimde ayrıştırıcı yaklaşımlara karşı da dikkat çeken Uysal, Fransa, Amerika ve İngiltere örnekleri üzerinden ülkelerde tek müfredatla eğitim verildiğini hatırlatarak, “Biz bir ulus çatısı altında birleşebildik. Şimdi neden bizim çocuklarımız ayrı ayrı müfredatlarla eğitim alacak? Kendi ülkenizde yapmadığınız şeyleri bize niye öneriyorsunuz?” diye sordu.

Konuşmasının sonunda kendisine okuma yazmayı öğreten babası başta olmak üzere tüm öğretmenlerine minnetini ifade eden Başkan Uysal, “Köy Enstitülerinin bir gün güncellenmiş müfredat ve yöntemlerle Türkiye’nin her yerinde yeniden ayağa kalkmasını temenni ediyorum” dedi.

