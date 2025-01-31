Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonlarda 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 10 bin adet boş makaron, bin 668 adet kaçak elektronik sigara ve 417 paket kaçak sigara gibi çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Ayrıca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet nedeniyle 2 şüpheli yakalanırken, aranan 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda, para sahteciliği ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, toplamda 7 olayda 10 şahsa adli işlem yapılırken, 10 adet sahte dolar ve 8 bin adet geçersiz 100 dolar da ele geçirildi.