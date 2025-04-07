Antalya’da otelciler, 9 günlük bayram tatilinde yakalayamadığı doluluğu Paskalya’da telafi etmeyi hedefliyor. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, hava şartları ve tatilin son anda uzatılması nedeniyle bayramda beklenilen yoğunluğun oluşmadığını ifade ederek, rotayı 11 Nisan’da başlayacak Paskalya tatiline çevirdiklerini açıkladı. Saatçioğlu, "Paskalya’da otelleri hemen hemen yüzde 100 dolduracağız" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya’daki oteller hedeflediği doluluğu yakalayamadı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, açık olan tesislerde doluluk oranlarının yüzde 80-85 seviyelerinde kaldığını belirtti. Hava şartlarının etkili olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, "Maalesef beklenen yüzde 90-95 doluluğa ulaşamadık" dedi.

"Tatil kararı geç açıklandı"

Bayram tatilinin son dakika 9 güne çıkarılmasının sektördeki beklentileri karşılamadığını söyleyen Saatçioğlu, "Bu karar daha erkenden duyurulsaydı, tatil planları daha önce yapılır, doluluklara da olumlu yansırdı" ifadelerini kullandı.

Hedef, Paskalya tatili

Turizm sektörü şimdi 11 Nisan’da başlayacak Paskalya tatiline odaklandı. Avrupa pazarından gelecek misafirlerle birlikte Antalya’da yoğunluk yaşanması bekleniyor. Saatçioğlu, "Paskalya döneminde doluluk oranı hemen hemen yüzde 100’e ulaşacaktır. Şimdiden oteller bu tarihe konsantre olmuş durumda" diye konuştu.