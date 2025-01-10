Antalya’nın sağlık altyapısını güçlendirecek yeni hastane projesi başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastane, 300 yoğun bakım yatağıyla Antalya’ya uzun yıllar nefes aldıracak. Son teknolojiyle donatılacak bu yeni sağlık kompleksi sayesinde, bölgemiz hem hasta kapasitesi hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir noktaya ulaşacak” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Özkan, yeni hastane projesi ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin marka değerini yükseltme çabalarının basın mensuplarının desteğiyle daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Üniversiteyi marka değere taşımayı sizin sayenizde başarıyoruz. Çünkü, marka değerini halka duyurduğum zaman buraya daha fazla hasta geliyor, buraya daha kaliteli öğrenci geliyor. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Biz ne zaman iyi bir iş yapsak, her zaman yanımızdasınız. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

1,5 yılda tamamlanması planlanıyor

2024’ün son haftasında gerçekleştirilen ihale sonucunda, 900 yataklı yeni hastane binasının inşaatına başlanacağını söyleyen Prof. Dr. Özkan, projeyi 1,5 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. “Hastane, 300 yoğun bakım yatağıyla Antalya’ya uzun yıllar nefes aldıracak. Son teknolojiyle donatılacak bu yeni sağlık kompleksi sayesinde, bölgemiz hem hasta kapasitesi hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir noktaya ulaşacak” dedi.

6,5 milyar TL maliyet

Hastanenin maliyetinin güncel olarak 6,5 milyar TL olarak hesaplandığını söyleyen Prof. Dr. Özkan, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle bu rakamın değişebileceğini ifade etti. Özkan, ayrıca mevcut 1100 yataklı hastanenin bir kısmının boşaltılacağını ve cerrahi bölümleri yeni hastaneye taşımayı planladıklarını dile getirdi.

“Antalya ve bölge için kritik bir ihtiyaç”

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin sadece Antalya’ya değil, bölgedeki diğer illere ve hatta Türkiye genelinden gelen hastalara hizmet verdiğini söyledi. "Yıllık 1,5 milyon hasta takip ediyoruz. Yeni hastane ile bu oranı çok daha üst düzeye çıkaracağız" diyen Özkan, özellikle yoğun bakım yatak sayısının artmasının ameliyat süreçlerini hızlandıracağını vurguladı.

Estetik cerrahilere dikkat çekti

Toplantıda estetik cerrahiler hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Özkan, bu tür ameliyatların yalnızca plastik ve estetik cerrahlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özkan, denetimlerin sıkılaştırılmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda bilinçli yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti.