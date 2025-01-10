Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gündoğan - Türkbükü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir C. yönetimindeki 12 ACC 041 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen Vedat Y. idaresindeki 34 FOT 736 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonlar yol kenarına savruldu. İhbarın ardından 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan 1’i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak verildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.