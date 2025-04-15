Antalya’nın Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi Halil Çıvgın Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kurye yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA):Edinilen bilgilere göre, 07 BYA 785 plakalı araç ile kazaya karıştıktan hemen sonra olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Yaralanan kurye, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.