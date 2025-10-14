Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Güney Kore’nin Seul kentine bağlı Eunpyeong Belediyesi, akıllı şehircilik, çevre dostu planlama ve sürdürülebilirlik alanlarında uzun soluklu iş birliğinin ilk adımını attı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Farklı kıtalarda ama benzer şehircilik ideallerini paylaşıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’nin Seul kentine bağlı Eunpyeong Belediyesi Meclis Heyeti’ni ağırladı. Görüşmede iki şehir arasında akıllı şehircilik, çevre dostu planlama, iklim eylemi ve teknoloji temelli sürdürülebilirlik alanlarında uzun vadeli ortaklıkların temeli atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya’nın yalnızca bir turizm destinasyonu değil; tarih, doğa, kültür ve sürdürülebilirlik ekseninde yaşayan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Çevre, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularında güçlü bir vizyona sahibiz. Ulusal ve uluslararası alanda kazandığımız 26 çevre ödülü bunun bir göstergesi. Mavi Bayrak sayısında dünya lideriyiz. Ayrıca Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından 2025 yılı Çevre Başkenti seçilmiş olmamız büyük bir onur" dedi.

"Farklı kıtalar, ortak şehircilik idealleri"

Güney Kore’nin Antalya’nın uluslararası ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Özdemir, şehirler arası dostluğun ortak hedeflerle daha da güçlendiğini şu şekilde söyledi: "Seul ve Eunpyeong, bizler için yalnızca şehir isimleri değil; akıllı şehircilik, inovasyon ve çevreci vizyon denildiğinde dünyanın saygı duyduğu örneklerdir. Jeonju ile kardeş şehir, Suncheon ile çevre, kültür ve sürdürülebilirlik temelli iyi niyet protokolümüz var. Bugünkü buluşmamız sadece bir protokol ziyareti değil; iki şehir arasında uzun yıllar sürecek bir dostluk hikayesinin ilk adımıdır. Farklı kıtalarda ama benzer şehircilik ideallerini paylaşan iki kent olarak güçlü ortaklıklar geliştireceğimize inanıyorum."

Teknik sunumlar ve saha incelemesi

Protokol görüşmesinin ardından heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından sunulan kentsel planlama vizyonu, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi ve dirençli şehircilik yaklaşımları konulu teknik sunumları dinledi. Daha sonra Sur Yapı yerleşkesini ziyaret eden heyet, proje etapları, mimari yaklaşım, yeşil alan politikaları ve enerji verimliliği konularında bilgi aldı.

Programın saha ayağında Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Alanı incelendi. Proje; sosyal yaşam alanları, yeşil altyapı, enerji verimliliği ve dijital planlama bileşenlerini bir araya getirerek geleceğin kent yaşamına örnek oluşturuyor.

Karşılıklı iş birliği mesajı

Ziyaretin sonunda Eunpyeong Belediye Meclisi Heyeti Başkanı Yoon Chang Song, sıcak misafirperverlikleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Ziyaretimiz son derece verimli geçti. Antalya’nın şehircilik alanındaki başarılarını yerinde görmek bizim için ilham vericiydi. Gelecekte ortak çalışmalarımızı artırmayı temenni ediyoruz" dedi.