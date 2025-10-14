Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte Spor Lisesini ziyaret ederek okulun fiziki durumu, spor alanları ve eğitim faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu.

Okul Müdürü Ahmet Oktay ve okul idarecileri tarafından karşılanan Kaymakam Baycar ve İlçe Mill Eğitim Müdürü İke, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları, spor salonlarını ve antrenman sahalarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulda yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Baycar, öğretmenlerle de kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Sporun gençlerin gelişimindeki önemine değinen Kaymakam Baycar, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, "Spor disiplini, azmi ve takım ruhu; gençlerimizin hem akademik hem de kişisel gelişiminde büyük rol oynar" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Baycar, eğitim ortamlarının daha nitelikli hâle getirilmesi için gerekli desteğin sürdürüleceğini belirtti.