Başiskele Belediyesi, Başiskele’de ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine hediye paketleriyle destek oluyor.

"Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla beşikten mezara kadar Başiskeleli her bir bireyin yanında olmaya devam eden Başiskele Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Başiskele Ailesi’ne yeni katılan bebeklere özel olarak hazırlanan dolu dolu hediye paketiyle ailelerin mutluluklarını katlıyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmayla yüzlerce ailenin mutluluğuna ortak olunurken bir kez daha gönüllere dokunuldu, gönül bağları güçlendirildi. "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında belediye ekipleri, son olarak 60 aileyi evlerinde ziyaret ederek hediyeleri teslim etti. İlk kez ve yeniden anne baba olan ailelere Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini de ileterek, Başiskele ailesinin yeni üyelerine sağlıklı uzun ömürler dilediler.

Hoş geldin bebek paketinin içeriği

Pakette, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli ürünler yer alıyor. Bebek bezi,

ıslak mendil, hastane çıkışı, emzik, biberon, pişik kremi, şampuan, ateş ölçer, bebeğim büyüyor gelişim rehberi ve albümü yer alıyor.