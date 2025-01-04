Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda artan kuraklık karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçileri kar marjı yüksek, su ihtiyacı düşük alternatif ürünlerle buluşturuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarımsal desteklerle Elmalılı üreticileri de yalnız bırakmıyor. Artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilere fide-fidan ve tohum desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için Antep fıstığı fidanı dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi üreticilere bakım ve yetiştirmeyle ilgili gerekli desteği de sağlıyor.

550 ADET FİDAN DAĞITILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı ilçesinde Antep fıstığı fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 50 çiftçiye 11’er adet toplam 550 adet fide dağıtımı yapıldı. Bölgede son yıllarda artan susuzluk nedeniyle çiftçileri alternatif ürünlere yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek ve çiftçilere önemli bir gelir sağlamayı hedefliyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN FIRSAT

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli tekniker Mehmet Emre Dalar “Bölgede son üç yıldır giderek artan kuraklıkla mücadele eden Elmalı’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak meyveciliğin yapıldığı bölgede, neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı çiftçilerimiz için bir fırsattır. Fidan desteğinin yanında yöre halkına Antep fıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili hem uygulamalı hem teorik eğitimler veriyoruz. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz” dedi.

ÇİFTÇİYE EKONOMİK KATKI

Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binasında yapılan Antep Fıstığı fidesi dağıtım programına katılan Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere sağladığı desteklerden mutlu olduklarını belirtti. Yılmaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ve çalışanlara hepsine teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaları ve destekleri çiftçimiz adına her zaman olumlu buluyoruz. İnşallah arkası gelir. Şu an Elmalı’da ağırlıklı olarak elmacılık yapılıyor. Antep fıstığında fiyat çok güzel. Bu fide desteği çiftçimize ekonomik olarak da katkı sağlar” diye konuştu.

ÜRETİCİLER DESTEKTEN MEMNUN

Çiftçiler de fide desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Muhitin Böcek’e teşekkürlerini iletti. Elmalılı çiftçiler kuraklık nedeniyle arpa, buğday gibi hububat gruplarında istenilen verime ulaşamadıklarını ve istenilen karlılığı yakalayamadıklarını söyledi. Üreticiler, “Antalya Büyükşehir Belediyesi fide-fidan hibelerinin yanı sıra, sulama projeleri ve enerji desteğiyle de elinden geleni esirgemiyor. Bu tür destekler ile çiftçilerin önü açılıyor” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.