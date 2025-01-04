Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak severlerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç; "Artık aranılan, keyifle eğlenilen ve kayakçılar için de profesyonelce kayak yapılacak ortam oluşturan bir Erciyes Kayak Merkezi’nden söz ediyoruz. Bu sene itibariyle 3 milyonun üzerinde misafiri bekliyoruz” dedi.

Son 20 yılın en erken başlayan sezonu olarak 2024-2025 kayak sezonunu Kasım ayı sonunda açan Erciyes Kayak Merkezi şuana kadar 500 binin üzerinde kayak severi ağırlarken Erciyes, özellikle hafta sonları dolup taşmaya devam ediyor. Yeni yatırımlarla Kayseri’nin turizm potansiyelini sürekli arttırmaya gayret gösteren Başkan Büyükkılıç da sık sık Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek kayak severlerle buluşmaya ve hizmetleri yerinde takip etmeye özen gösteriyor. Büyükkılıç hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi’ni eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte ziyaret etti. Saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesiyle hizmet veren 19 mekanik tesis, 41 pist ve 112 kilometre pist uzunluğuna sahip Erciyes Kayak Merkezi, kayak severlere unutulmaz bir kayak deneyimi sunarken Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da yerli ve yabancı turistlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Erciyes Kayak Merkezi’ndeki gezi ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’imizdeyiz, yine cıvıl cıvıl. İnsanlar memnuniyetlerini belirtiyorlar, onlar da bizi daha da motive ediyor” dedi. Büyükkılıç, Erciyes’in insanlara kayak keyfi yaşattığını dile getirerek, “Türkiye’mizde sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi’miz 19 mekanik tesisi, 41 pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğu ve buradaki güvenli ve uygun fiyatlı hizmet ortamıyla insanlara kayak keyfi yaşatmaya devam ediyor. Beyaz gelinliğine bürünmüş Erciyes’imizde ekiplerimiz sahada. Burada herhangi bir ihtiyaç olduğunda anında gerekli müdahaleler yapılıyor. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok, ekiplerimiz yine görevlerinin başında. Kısacası havaalanına 20 kilometre uzaklıkta olan ve 20 dakikada kolayca erişilebilecek olan Türkiye’deki yegâne bir kayak merkezinden söz ediyoruz” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, kayak severleri Erciyes’e davet ederek, “Aynı zamanda hatırlanacağı üzere burayı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’yle diğer aylara yaymak amacıyla da yaptığımız çalışmalar takdir topladı. İnşallah önümüzdeki sezon Erciyes’imizi termal ile de buluşturuyoruz. Dolayısıyla artık aranılan, keyifle eğlenilen ve kayakçılar için de profesyonelce kayak yapılacak ortam oluşturan bir Erciyes Kayak Merkezi’nden söz ediyoruz. Tüm dostları bekliyoruz, Erciyes’imizde sucuk ekmek yemeye ve kayak keyfi yaşamaya, eğlenmeye ve dinlemeye buyursunlar gelsinler. Pırıl pırıl, bembeyaz her yer adeta içimizde bir kıvılcım oluşturuyor. İnsanların güven duygusuyla almış olduğu hizmetler de bizleri keyiflendiriyor. Ekibimizi kutluyorum, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Geçen sezon 2,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Erciyes’te bu sezon ziyaretçi sayısında 3 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Polonya, Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, İskandinav ülkeleri ve İngiltere’den, dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Hatırlanacağı üzere geçen sene 2,5 milyon misafirimiz oldu yurt içinden, yurt dışından. Bu sene itibariyle de 3 milyonun üzerinde misafiri bekliyoruz. Kayseri’miz konforlu, Kayseri’miz rahat, yeme içme mekânları huzurlu ve güvenli. Dolayıyla hem keyif hem gastronomi kültürü hem de turizm kültürü ile zenginlikler şehri Kayseri. Kayseri’mizi seviyoruz, Kayseri’mizin hizmetkârı olmayı onur sayıyoruz.”

Büyükkılıç, kayak severlerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı da çektirerek kayak tutkunlarına keyifli ve eğlenceli kayak deneyimi temennisinde bulundu.