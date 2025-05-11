Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla kendi üretim tesislerinde ürettiği çiçeklerden 25 bin fidan dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde varlığıyla hayatlarımıza güç katan, sevgisiyle hayatımızın her anında yanımızda olan anneler için anlamlı bir jest yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Hurma Bitki Üretim Tesisleri’nde üretimini gerçekleştirdiği 25 bin adet çiçeği annelere dağıttı. 4. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali alanını ziyaret eden annelere dağıtımı yapılan çiçekler büyük beğeni topladı. Çiçekleri alan annelerin mutlulukları gözlerinden okunurken, Büyükşehir Belediyesi’ne bu anlamlı hediye için teşekkür etti.