ntalya’nın turizm merkezi Adrasan’da tekneci esnafı, Kumluca Belediyesi’nden yeterli destek alamadıklarını belirterek Kemer’e bağlanma talebinde bulundu ve CHP heyetini protesto etti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm cenneti Adrasan’da tekneci esnafı, Kumluca Belediyesi’ne karşı sert bir çıkış yaparak, “Kemer’e bağlanmak istiyoruz” çağrısı yaptı.

Turizm sezonunun en yoğun döneminde yaşanan bu tepki, bölgede yeni bir tartışma başlattı.

Tekneciler adına konuşan Mert Can Bayar, Kumluca Belediyesi ve CHP Kumluca İlçe Başkanlığı’nı eleştirerek, “Şu an seçim olsa Kumluca’ya bir oy bile çıkmaz” dedi. Bayar, mahallelerine gelen CHP heyetini sahilde protesto ettiklerini açıklarken, eylemin gerekçesini şöyle anlattı: “Toplantı, teknelerin sahile yanaşmasının yasak olduğu bir saate denk getirildi. Buna karşı direniş başlattık ve Adrasan sahilini tamamen boşalttık. Kumluca Belediyesi ve Kaymakamlığı’nın esnafa yönelik tutumuna CHP de ortak oldu.”

Bayar’a göre, sahile yanaşma yasağı nedeniyle teknelerini kıyıya çekemeyen esnaf, toplantının verimli geçmesini engelledi. Söz konusu durum, Adrasan’da esnaf ile yerel yönetim arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Adrasan’da turizm sezonunun zirve yaptığı bir dönemde esnafın bu çıkışı, bölgede yankı uyandırdı.

Kumluca Belediyesi ve diğer resmi kurumlardan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, esnafın desteğini kaybetmek istemeyen yerel yönetimin önümüzdeki günlerde bölge halkı ve siyasi temsilcilerle yeni görüşmeler yapması bekleniyor.