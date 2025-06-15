MUŞ (İHA) –Muş’ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 5 bin 778 öğrenci ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Muş’ta sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Kent genelindeki 29 okulda gerçekleştirilen sınava, 5 bin 778 öğrenci katıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının bu önemli sınavı, resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sabah saat 09.30’da başlayan ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soruya 75 dakika boyunca yanıt aradı. İkinci oturum ise saat 11.30’da başladı ve 80 dakika sürdü. Bu bölümde öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi. Tüm oturumlar saat 12.50 itibarıyla sona erdi.

Muş Valiliği himayelerinde ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulandı. Sınavın ardından heyecanlı bekleyişe geçen öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınavın zor geçtiğini söyleyen öğrencilerden Burak Abonoz, "Bu sınav bana zor geldi çünkü çalışmamıştım. Bence çalışan için kolaydı" dedi.

Sınavın sona ermesi ile rahatladığını söyleyen öğrencilerden Ahmet Küçük ise "Sınavım güzel geçti. Çok çalıştım ve çok emek verdim. Matematik benim için kolaydı. Sene boyunca baya çalıştık. İlk defa rahatladığımı hissediyorum" şeklinde konuştu.

Sınavdan çıkan bir diğer öğrenci Siyajin Bardakçı da, "Ben 7’nci sınıftan beri ders çalışıyorum hatta 5’inci sınıftan beri çalışan arkadaşlarımız var. Bana kolay bir sınavdı. Rahat geçtim" şeklinde konuştu.