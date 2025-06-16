Antakya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 95 mahallesinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle canlılığını yeniden kazanan doğa vatandaşlara rahat nefes aldırıyor. Antakya Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelindeki park ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, yabani ot temizliği başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Parklarda zarar gören çocuk oyun alanları ve kent mobilyaları elden geçirilerek onarılıyor. Antakya’mızı güzelleştirmek için 95 mahallede yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.