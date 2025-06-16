Ankara’dan Zonguldak’a hareket eden turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları gezinin son gününde Yenice ormanlarını ve Safranbolu’yu gezerek hayranlıkla geri döndüler.

Ankara’dan yola çıkan ve turistik rotasıyla dikkatleri üzerine çeken Turistik Karaelmas Ekspresi’nin Karabük ayağında ziyaretçiler Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Yenice ormanları ile dünyaca ünlü tarihi kent Safranbolu’yu gezdi.

Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan proje; TCDD Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından gerçekleştirildi.

Ankara-Zonguldak arası düzenlenen seferle kültür ve doğa turizmi ile Batı Karadeniz keşfetme imkanı yakalayan yolcular, gezinin son durağında Yenice ormanlarının kendilerine sunduğu eşsiz doğa güzelliklerine hayran kalarak, Safranbolu’nun tarihi evleri ile geçmişe yolculukla mutlu bir şekilde geri döndü.

Turistik Karaelmas Ekspresi ile yolculuğa çıkan Nurcan Altunay, etkileyici bir geziye eşlik ettiğini ifade ederek, "Programa katılırken bu kadar etkili ve güzel olacağını tahmin etmiyordum. Doğa harika. Yenice zaten bizi tamamen büyüledi. Yenice ormanlarını öğrendik. Dünya sıralamasında yüzüncü sırada olduğunu, blok bir orman olduğunu öğrendik. Ki biz bunları bilmiyorduk. Her ne kadar kültür turizmini sevsek de Yenice ormanlarının varlığını bilsek de o tarihi dokusunu burada öğrenmekle birlikte bunların anlatılması inanılmaz bir şekilde etkiledi. Şeker kanyonu ayrı bir muhteşem. Buradan çok güzel duygularla ayrılacağız. Biz Ankara’ya gittiğimiz zaman mutlaka çevremizdeki herkese bunu biz anlatmak istiyoruz" dedi.

Tur acentecilerinden Ercan Aslan da çok keyifli bir gezi olduğunu ifade ederek, "Uzunca bir zamandır Karaelmas Ekspresi’nin bu güzergahta olmasını istiyorduk. Çünkü Batı Karadeniz hem Ankara’ya çok yakın hem de gerçekten görülmesi gereken çok fazla yer var. Bunlardan en önemlisi trende yataklı vagonlarda özellikle yolculuk etmek isteyen bir kitle var. BAKKA ve KUSKA kalkınma ajanslarının destekleriyle dolu dolu bir program hazırlamışlar. Vardığımız noktalarda bir karşılanan arkadaşlarımız var oradaki yerel desteklerin olması bu akışın çok seri ve yeni arkadaşlarımızdan misafirlerimizin çok keyif almasını sağlamış oldu böylece. Biz özellikle trenli turların çok öne çıkacağına inanıyoruz. Yenice ormanları zaten korunması gerekiyor, Safranbolu zaten artık bu dünyanın bildiği bir yer. Temel olan şey şu, bazen ülkeye küçük bir şey yaparsınız ya da o görüntü, bütün dünyaya sizi tanıtır. Bu tren yolculuğunun süreklilik haline gelmesi için de ellerinden geleni yapacaklardır. Böyle bir durumda dediğim gibi kalkınma ajanslarımızdan bu konuda desteklerini esirgememelerini ve bunun sürdürülebilir hale getirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Yolculardan Ezgi Sönmez Uysal ise, trenle ilk kez böyle bir tura katıldıklarını ve çok hayran kaldıklarını dile getirerek, "Çok güzel yerler görme şansımız oldu ve şu anda böyle çok büyük heyecanla dönüyoruz Ankara’ya. Zonguldak’ta mağara ve maden müzesini gezdik, çok güzel bir müze. Madene ayrıca girdik. Onların kendilerinin eğitimlerini de aldığı kısımların içerisine girdik. Bunları tecrübe ettik. Çok güzel bilgiler verdiler. Yani sadece bakmadık, aynı zamanda öğrendik. Tarihi yaşadık, tarihi hissettik. Bunu bize sağlayan oluşumu oluşturan kalkınma ajansları başta olmak üzere bütün desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir Yenice turu yaptık. Doğayla tanıştık. Yemyeşil bir Karadeniz’in bambaşka bir boyutunu tekrar gördük. Çünkü biliyorsunuz ki Karadeniz’in her tarafı çok güzel. Sadece kültür turunun aslında bir Güneydoğu’ya ya da Doğu’ya ait olmadığını kültür turlarının artık Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’de de çok daha aktif bir şekilde öne çıktığını bir kez daha görmüş olduk" şeklinde konuştu.