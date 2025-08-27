Mersin’de yaya yolundan karşıya geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenli kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AYJ 823 plakalı araç, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen anne ve kızı savrulurken, kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının yola adımlarını atmasıyla gelen otomobilin çarpma anı yer aldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.