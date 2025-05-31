Kocaeli’de çocukların gelişimini desteklemek ve aile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen etkinlikte anne ve evlatları bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen "Minik Yürekler ile Değerli Anlar" etkinliği; anneler ve çocukların katılımıyla dopdolu geçti. Programda anne ve çocukların birlikte kaliteli ve verimli vakit geçirmesi hedeflenirken, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen etkinlikler büyük ilgi gördü. Hem eğlenen hem de el becerilerini geliştiren çocuklar, kendilerini böyle etkinlikte buluşturduğu için büyükşehir belediyesine teşekkür etti. Etkinlikte kum boyama ve anahtarlık yapımı gibi atölyeler düzenlenirken, eğlenceli atletizm parkuru çocukların enerjisini sahaya yansıttı. Yüz boyama ve balon dağıtımı ile renklenen etkinlik; minik yüreklerde neşe, annelerin yüzünde ise mutluluk bıraktı. "Minik Yürekler ile Değerli Anlar" programı eğlence ve eğitimi bir araya getirerek unutulmaz bir gün yaşattı.