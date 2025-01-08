DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesinde normal doğumun yaygınlaştırmak ve kadınların bu yöntemi tercih etmeleri için teşvik ediliyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, normal doğumu yaygınlaştırmak ve daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesini sağlamak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Muncurlu ek hizmet binasında açılan stantta, anne ve anne adaylarına ‘Gebelikte beslenme, Anne sütünün önemi, Normal doğumun anne ve bebek sağlığına faydaları, Yenidoğan taramaları ve bakımı’ gibi önemli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlikte, katılımcılara broşürler dağıtılarak, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğu ve bu sürecin çeşitli yöntemler ve tekniklerle daha rahat ve konforlu hale gelebileceği vurgulandı.