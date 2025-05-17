Gelişen teknoloji ve kolaylaşan hayat şartları ile birlikte artan hareketsiz yaşamın dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de doğurganlığı olumsuz etkilediği belirtildi. Hekimlik mesleğinin yanında zaman zaman kamuoyu aydınlatmaları ile tanınan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, halk arasında ‘gebelik zehirlenmesi’ olarak bilinen preeklampsi vakalarına karşı anne adaylarını uyardı.

Gebelik zehirlenmesinde annenin kafatası içerisinde damar dışına sıvı sızmasının beyin ödemine neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, bu durumda erken müdahalenin anne ve bebeğin hayatı için önemli olduğunu belirtti.

Gebelik zehirlenmesinde annede baş ağrısı, görme bozuklukları, kafa içi basıncı artışı nedeniyle kusmalar, daha ileri aşamalarda beynin tüm fonksiyonlarında etkilenmenin sonucu olarak şuur kaybı, havale geçirme ve kasılmaların ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Aydın, "Preeklampsi yani gebelik zehirlenmesi olarak bilinen sağlık sorununun, gebelerin yaklaşık yüzde 5’inde görülebilen bir vakadır. Bu durum genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkarak anne ve bebeğin hayatını riske atabilen bir sorundur. Hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı ve lupus eritematozus gibi bağ dokusu hastalığı bulunan kadınlar yüksek riskli gruplar arasında yer alır. Ancak önleyici tedavi yöntemleri ile bu risk azaltılabilir" diyerek bu grupta bulunan gebelerin doktor kontrollerini ihmal etmemesini önerdi.

Gebe kalmayı düşünen bu risk grubundaki kadınların gebelik öncesi ya da erken gebelik döneminde mutlaka uzman doktorla görüşmesini öneren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, "Günlük hayatta gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi, sadece gebelikte ortaya çıkan, annenin tüm sistemlerini olumsuz etkileyen, anne ve karnındaki bebek için de risktir. Hastalığın genel tanımlaması gebede kan basıncının artışı ve idrarda protein kaçağı olması olarak yapılır. Bu hastalık yaklaşık bir asırdan bu yana bilinmesine rağmen nedeni tam olarak ortaya konulabilmiş değildir" diyerek erken tıbbı müdahale ile artık ölüm ve sakatlık risklerinin azaltıldığını kaydetti.