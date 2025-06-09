Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde trafik bilincinin artırılması amacıyla polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı’nın son gününde ’bayram’ denetimi gerçekleştirildi.

Sultanhisar Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kurban Bayramı’nın son günde de trafik ekipleri denetimlerine devam etti. Bayram tatili dönüşü sebebiyle yoğunluğun yaşandığı Denizli-Aydın Karayolu’nda denetim gerçekleştiren trafik polisleri, hem sürücüleri denetledi hem de trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirdi. Denetimler ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada "İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından Denizli-Aydın karayolunda icra edilen trafik denetiminde Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında sürücülere aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, cep telefonunu ele alarak kullanmamaları, hatalı sollama yapmamaları, genel trafik kurallarına uymaları konularında, emniyet kemerinin önemi ve emniyet kemeri kullanmaları, motosiklet sürücüsü ve yolcuların kask ve koruyucu tertibat kullanmaları, hususlarında bilgilendirme yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı.