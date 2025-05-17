17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla Menteşe Devlet Hastanesi’nde vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında hastaneye başvuran vatandaşlar ile gebelerin tansiyon ölçümleri yapılırken, hipertansiyon konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte Kardiyoloji Uzmanı, Aile Hekimliği Uzmanı ve Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanının katkılarıyla hemşire ve ebe kadrosu aktif rol aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, hipertansiyonun belirtileri, risk faktörleri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik sonunda vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Menteşe Devlet Hastanesi yetkilileri, vatandaşları belirli periyotlarla tansiyon ve genel sağlık kontrollerini yaptırmaları konusunda teşvik ederek, "Sağlığınızı ertelemeyin" mesajını yineledi.