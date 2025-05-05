Ankara Etimesgut Şehit Ferhat Koç İlkokulunda hayata geçirilen "Yörelerimiz Türkülerimiz" etkinliğinin finali gerçekleştirildi. Yarışmanın finaline 8 sınıftan 16 öğrenci katıldı.ANKARA (İGFA) - Müzik aracığıyla Türk halk kültürünün gelecek kuşaklara taşınması ve yaşatılmasını sağlamak, Türk Halk Müziğini sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ankara Etimesgut Şehit Ferhat Koç İlkokulunda bu yıl ilk kez türkü söyleme yarışması gerçekleştirildi.

"Yörelerimiz Türkülerimiz" adı verilen yarışmada ön elemeye 16 sınıftan 34 öğrenci katıldı. Elemeyi geçerek finale katılmaya hak kazanan 8 sınıftan 16 öğrenci arasında final yarışması yapıldı.

Yarışma sonucunda 3. sınıf kategorisinde birinciliği Heybeler Bellerde türküsünü birlikte seslendiren Yağmur Elif Yılmaz ve Nehir Medine Akarsu, ikinciliği Çemberimde Gül Oya türküsünü seslendiren Asya Bade Oğuz, üçüncülüğü Mağusa Limanı türküsü ile Ecrin Mira Bilen ve aynı puana sahip olan Uğur Böceğim türküsü ile Dilara Bozkurt elde etti.

4. sınıf kategorisinde birinciliği Bu Dağlar Kömürdendir türküsü ile Beren Şura Taşçı, ikinciliği Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsü ile İlkay Doğa Sevil, üçüncülüğü Manastırın Ortasında Var Bir Havuz türküsü ile Zeynep Çiftçi elde etti.

Kazanan öğrencilerin madalyaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda takdim edilecek.