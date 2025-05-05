Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 26 adet kayaç yapıdan oluşan Nemrut develerinin koruma altına alınarak kontrollü şekilde ziyarete açılacağı bildirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Krater Dağı çıkışındaki Nemrut develerinin bulunduğu bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’nun da eşlik ettiği programda Bitlis’in çok güzide bir destinasyon olduğunu belirten Vali Karakaya, volkanik patlama sonrası oluşan ve çok güzel bir görsel şölen sunan 26 adet kayaç yapıdan oluşan Nemrut develerinin korunarak geleceğe aktarılması için çalışma başlatılacağını söyledi. Bölgenin sit alanı olduğunu hatırlatan Vali Karakaya, "Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada da fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline getirilmesi için çalışmalar yapacağız" dedi. Karakaya, halk arasında ‘Nemrut Develeri’ olarak bilinen bu bölgede 26 kayaçın olduğunu hatırlatarak, "Bitlis hem doğal güzellikleriyle hem tarihi dokusuyla çok güzide bir vilayet. Burada 15. yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonrasında oluşan 26 adet kayaç yapı Nemrut’un develeri olarak halk tabiriyle adlandırılmakta. Tabii yöresel olarak çok sayıda efsane de söylenegelmiştir. Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılar, vatandaşımıza çok güzel bir görsel şölen sunuyor" ifadelerini kullandı. Vali Karakaya, bölgenin koruma altına alınarak kayaçların geleceğe aktarılması aşamasında çalışmalar başlatacaklarına da değinerek, "Şimdi burayı biz koruma altına almayı da düşünüyoruz. Elimizden geleni tabii ki kültürel, tarihi ve doğal bir yapı olduğu için vatandaşların da bağını koparmaksızın koruma kullanma dengesi içerisinde çalışacağız. Bu kayaç yapıları Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde inşallah değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada da güzel fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Tabii ki biz kendimiz rastgele değil bunu bilimsel yönüyle birlikte değerlendirerek, bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ben tekrar herkesi hem tarihiyle hem kültürel yapılarıyla ve hem de doğal güzellikleriyle bir yeryüzü cenneti olan kadim şehir Bitlis’imize bekliyorum" şeklinde konuştu.